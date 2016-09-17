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美總統大選辯論 4參選人僅川普和希拉蕊上場

美國自由黨（Libertarian Party）總統參選人強森（Gary Johnson）的民調沒有達標，讓他在9月的總統辯論會上只能在台下看戲。（彭博）

2016-09-17  11:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統辯論舉行在即，卻只有競選以來屢屢針鋒相對的川普和希拉蕊能夠參加，其他兩位小黨參選人因為民調沒有達標，屆時只能在台下看戲。

據《華爾街日報》報黨，總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）指出，自由黨（Libertarian Party）總統參選人強森（Gary Johnson）和綠黨（Green Party）的史丹（Jill Stein）在民調上沒能突破15%的民調支持，所以無法參與9月的辯論會。

強森最近的民意調查只有8.4%的支持度；史丹則僅有3.2%，但未來幾週兩人的支持度如果能夠增加，他們就還有機會參加在10月的第2次與第3次辯論。

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  • 美國綠黨（Green Party）總統參選人史丹（Jill Stein），因民調過低也無法參加9月的總統辯論。（路透）

    美國綠黨（Green Party）總統參選人史丹（Jill Stein），因民調過低也無法參加9月的總統辯論。（路透）

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