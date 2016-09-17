殘暴液壓機大叔 竟把iPhone 7直接壓碎...
2016-09-17 11:06
一位芬蘭大叔喜好用液壓機壓碎各式各樣的物品，他把最新開賣的iPhone 7拿來實驗，螢幕玻璃四濺而出。（圖擷自YouTube）
〔即時新聞／綜合報導〕一位芬蘭大叔喜好用液壓機壓碎各式各樣的物品，並將整個過程放到影音平台YouTube上，讓許多人看了直呼「超紓壓！」現在他把最新開賣的iPhone 7拿來實驗，不過網友則認為應該要試試Note 7才對。
芬蘭液壓機大叔在昨日上傳粉碎iPhone 7的影片，只見手機被直立放在機器中間，隨著液壓機逐漸閉合，iPhone 7也跟著彎曲，不久後螢幕玻璃便破碎得四濺而出，最後iPhone 7完全被壓扁，液壓機打開後只剩下殘骸黏在機器上。
在YouTube留言的一位網友表示，他為了測試iPhone 7也拿鐵鎚將其敲碎，但看到液壓機後只能甘拜下風。許多網友似乎覺得不過癮，直說想看Note 7的測試，搞不好會出現爆炸場景；PTT的鄉民看到影片後，也紛紛希望能一睹液壓機與Note 7的對決。
相關影音：
iPhone 7一開始被直立放在機器中間。（圖擷自YouTube）
壓完後只剩手機殘骸。（圖擷自YouTube）
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