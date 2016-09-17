病後初癒 希拉蕊火力全開轟川普
〔中央社〕民主黨總統候選人希拉蕊肺炎初癒，重返選戰的第二天，她左酸共和黨人總算因為她生病而關心起婦女健康；右批共和黨總統候選人川普罔顧事實，沒資格當總統。
希拉蕊週日因肺炎不適，在參加一場紀念911的活動時出現腿軟無力、靠人攙扶才能上車的情況，她休息3天後，昨天恢復選舉行程，她和川普今天都在華府有活動，她在一場非裔婦女研討會的活動上演說，聽得出有些微鼻音，但這並未影響她對川普的火力全開，僅在演說結束時，輕咳兩聲。
希拉蕊大方聊到自己的病情，她坦承，之前是該聽醫生的話休息，但「美國婦女為了家庭、為了社會，就是如此勤奮工作」；她還趁機酸對手，「共和黨人總算因為我的肺炎開始關心婦女健康了」。
但談到競爭對手川普，希拉蕊火力全開，批評川普質疑美國總統歐巴馬非生於美國是罔顧事實。
希拉蕊說，歐巴馬都當了8年總統，川普還要懷疑歐巴馬不是美國人及他作為總統的合法性；川普稱提出這樣的疑問是在為國服務，但希拉蕊批評他讓美國充滿最糟糕的偏見與偏執，「川普欠歐巴馬和美國人民一個道歉」。
希拉蕊說，想想這樣一個人若入主白宮有多危險，身在橢圓形辦公室的決策者，不聽任何人的勸告或意見、忽視事實，目光狹隘；只要和他看起來不一樣、或有不同意見，他就質疑對方不是美國人，「川普這種人，沒資格當美國總統。」
她還提到，每次選舉都很重要，但這一次確實不同，離投票只剩53天，這53天將決定美國未來50年，決定下一代將在一個什麼樣的美國下成長。
關於歐巴馬出生地，正是川普今天選在自己於華府將開幕的奢華飯店舉辦造勢活動的主題，他狡辯稱，是希拉蕊在2008年和歐巴馬黨內初選時、帶頭討論這一話題，「她起的頭，我完成調查、結束了這一話題。」
多家美國媒體認為，川普用這樣的方式是在為自己的飯店宣傳，美國有線電視新聞網（CNN）記者金恩（John King）就說，川普又成功的操弄媒體，「我們被耍了，他得到了20多分鐘的現場直播。」
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