敘利亞停火協議 俄籲延長72小時
2016-09-17 00:22
〔中央社〕俄羅斯國防部今天表示，俄羅斯已準備好，要把敘利亞境內的脆弱停火延長72小時。
儘管指控美國和反抗軍陣營未履行停火協議，俄羅斯今天表示，它已準備好要把敘利亞停火協議延長72小時。
俄羅斯資深官員在電視轉播的簡報中表示，「我們已準備好，要把停止敵對延長72小時」，並稱莫科正等待華盛頓當局履行其停火義務。
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