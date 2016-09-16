展現親民？ 川普上節目金髮隨便主持人玩
2016-09-16 23:32
美國共和黨總統候選人川普昨日晚間上脫口秀節目時，同意主持人玩弄他的頭髮。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）昨日晚間上脫口秀節目時，同意主持人玩弄他的頭髮，一頭整齊的金髮頓時變成「鳥窩」。
綜合外媒報導，川普昨日登上美國知名脫口秀節目「吉米法隆深夜秀」（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），主持人吉米法隆在訪談期間要求是否可以撥弄他的頭髮，並表示如果川普在11月的總統選舉中打敗希拉蕊（Hilary Clinton），這就是他最後一次要求，因為不能對總統做此事，川普則笑著答應主持人的請求。
吉米法隆「玩弄」川普頭髮期間，川普面帶微笑，絲毫沒有半點不悅，事後吉米法隆還向川普感謝，稱驚人發言提供他不少靈感，不過川普說，現在盡量不說了。
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