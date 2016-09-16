超扯！ 川普12個有關「歐巴馬出生地疑雲」的發言

2016-09-16 22:21

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普向來質疑美國總統歐巴馬並非出生於美國，因此不具有競選美國總統的資格；僅管川普陣營現已讓步接受歐巴馬生於夏威夷州，但川普過去諸多質疑歐巴馬出生地的發言仍令人咋舌。以下是12個川普質疑歐巴馬出生地的超扯發言。

一、2011年4月7日，國家廣播公司（NBC）「今日秀」：「我有人一直在研究（歐巴馬的出生證明），結果不敢相信他們所發現的…我希望他（歐巴馬）出示他的出生證明…我希望他拿得出來，要是他拿不出來，他就不是生在這個國家（指美國），這是很有可能的…那他就搞了個政治史上的最大騙局。」

二、2011年3月23日，電視談話秀「觀點」：「他（歐巴馬）為什麼不出示他的出生證明？因為出生證明上有些事情他不喜歡。」

三、2011年4月7日，MSNBC「早安喬」節目：「他（歐巴馬）在肯亞的阿嬤說，『他（歐巴馬）在肯亞出生的，我在場看著他出生。』這話有錄音。」

四、2012年8月7日（歐巴馬公佈出生證明1年多後），川普個人推特：「『極具可信度消息來源』致電本人辦公室告知，歐巴馬的出生證明是偽造的。」

五、2013年12月13日，川普個人推特：「好神奇，核實歐巴馬的『出生證明』的（夏威夷）州衛生局長（富迪）今天死於墜機。但其他人全都沒事。」富迪是因墜機引發心律不整死亡。

六、2011年3月28日，福斯新聞：川普宣稱在他定期提及歐巴馬的出生地問題後，「突然間一大堆事實湧現，我不禁猜想他到底是否出生在這個國家（美國）。」

七、2011年3月30日，電視談話秀「英格拉姆秀」：「他（歐巴馬）沒有出生證明，不然就是他有，但上面有對他不利的事...有人告訴我是『宗教』，可能寫了『穆斯林』。對了，穆斯林是不可以改信其他教的。」

八、2012年5月24日，接受美國網站The Daily Beast 訪問論及一則有關歐巴馬的錯誤報導：「他以前又不曉得他會選總統，所以實話實說…他說他生於肯亞，成長於印尼…然後現在又說這是錯的。就跟他肯亞阿嬤說他生於肯亞還指著通往醫院的路、然後又改口說『噢是夏威夷』一樣。拜託噢。」

九、2012年5月29日，接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問：「很多人不認為（歐巴馬公佈的出生證明）是貨真價實的證明。他母親當時不在醫院裡。」

十、2013年8月，美國廣播公司（ABC）新聞：「這是出生證明嗎？你說呢。有人說不是他（歐巴馬）的出生證明。也許是，也許不是。我不知道。誰知道。」

十一、2016年1月6日，接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問：「誰知道歐巴馬的事？誰現在還在乎…我對歐巴馬自有一套理論。也許哪天我會寫本書...而且還會大賣。」

十二、2016年9月15日，接受華盛頓郵報專訪：「我會在對的時間回答這問題（指歐巴馬出生地疑雲），但我現在還不想…我不想再談這件事了。」