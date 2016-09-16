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前義大利總統齊安比逝世 享壽95歲

2016-09-16  22:12

〔即時新聞／綜合報導〕前義大利總統齊安比（Carlo Azeglio Ciampi）今（16）過世，享壽95歲。義大利總理倫齊（Matteo Renzi）表示，被視為現代義大利國父之一的齊安比，「以熱忱服務義大利」，義大利外長真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）也讚揚齊安比是「義大利偉大的政治家」。

綜合外媒報導，齊安比在1993年到1994年擔任義大利總理，1996年到1999年擔任財政部長，並在1999到2006擔任總統。齊安比曾帶領義大利走出1990年代貪腐、醜聞籠罩的黑暗時期，也被視為是歐元的發起人之一。

包括倫齊、真蒂洛尼等政要，皆對齊安比逝世表達最大的敬意。

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  • 前義大利總統齊安比逝世，享壽95歲。（法新社）

    前義大利總統齊安比逝世，享壽95歲。（法新社）

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