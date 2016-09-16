肯亞將關閉全球最大難民營 人權組織：違反人權

肯亞當局關閉達達阿比難民營，要求難民回到民不聊生的索馬利亞。（美聯社）

2016-09-16 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch，HRW）指出，肯亞關閉世界最大難民營是違反人權的措施，因為成千上萬的難民被迫離開肯亞的達達阿比（Dadaab）難民營後，只好帶著無比恐懼心情回到民不聊生的索馬利亞（Somalia）。

人權觀察的難民人權總監佛瑞力克（Bill Frelick）指出，肯亞當局沒有給這些索馬利亞的難民選擇的餘地，聯合國難民署也沒有提供關於索馬利亞境內正確的安全狀況訊息，「這些行為不符合1951年國際難民公約自願遣返條例，遭到遣送的索馬利亞難民顯而易見絕非出於自願」。

位於達達阿比（Dadaab）省的難民營目前收容26萬3000名難民，是世界上最大的難民營。自從2011年出兵鄰國索馬利亞，協助弭平與伊斯蘭激進組織掛鉤的「青年黨」（Shabaab）內亂後，肯亞境內長期遭受該組織的炸彈攻擊，傷亡慘重。肯亞當局也在去年11月著手進行關閉難民營的動作，以便杜絕境內層出不窮的爆炸治安問題。

難民表示，他們害怕回到索馬利亞，今年11月是最後期限，他們也害怕因滯留在達達阿比難民營，會遭到逮捕並驅除出境。他們告訴「人權觀察」，肯亞政府也一直在對他們施壓，要求他們回到索馬利亞。