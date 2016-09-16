自殺炸彈客襲擊巴基斯坦清真寺 至少16死25傷

2016-09-16 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦莫赫曼德特區（Mohmand Agency）一座清真寺今日遭自殺炸彈客襲擊，目前已知造成16死、25傷。

根據《Pakistan Today》報導，星期五為穆斯林的禱告日，莫赫曼德特區的清真寺湧入大批禱告民眾，不料一名自殺炸彈客利用今日闖進清真寺裡，並引爆身上的炸彈，目前已知造成16死、25傷。