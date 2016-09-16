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英、德駐土耳其使館傳威脅 當局逮捕4嫌犯

2016-09-16  21:35

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其的英國大使館今日以安全為由關閉大使館，儘管土耳其官員今日指出，已經逮捕4名威脅大使館的嫌犯。

根據《路透》報導，英國、德國大使館日前接獲情資，傳恐怖組織伊斯蘭國（IS）密謀攻擊，隨後土耳其當局介入調查，一位官員今日表示，日前已經在首都安卡拉逮捕3名嫌犯、伊斯坦堡逮捕1名嫌犯，不過目前尚沒有證據顯示嫌犯和恐怖組織有關。

報導指出，英國當局今日以安全為由關閉位於安卡拉的大使館，並沒有透露其他細節；德國大使館在網站上指出，目前僅提供有限的領事業務服務。

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  • 德國位於土耳其的大使館（圖）傳遭威脅，目前僅提供部分服務。（路透）

    德國位於土耳其的大使館（圖）傳遭威脅，目前僅提供部分服務。（路透）

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