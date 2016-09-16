89歲老伯沿街叫賣 網友幫他募得764萬善款

桑切斯戴著黃色帽子，搖著搖鈴，推著冰棒車在芝加哥沿街叫賣。（圖擷取自馬西亞斯臉書）

2016-09-16 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國芝加哥的一個小鎮上，有一位89歲的老先生桑切斯（Fidencio Sanchez）因為女兒過世、太太生病，還要這照顧孫子，只好在退休兩個月後重新出來賣冰棒。有網友用50美元（約新台幣1593元）買了20支的冰棒，拍下年邁的桑切斯拱背推著冰棒車的照片，並上在臉書上PO文，也引發網友們廣大的迴響。

綜合外媒報導，桑切斯在小鎮上推著冰棒車工作已經23年了，當地的人都知道這位著黃色帽子，搖著搖鈴，推著冰棒車沿街叫賣的老人。桑切斯說，女兒是家裡的經濟支柱，卻在他才剛退休兩個月就過世。桑切斯的太太也因為生病，無法陪他一同販售冰棒。為了支付帳單，加上還有孫子要照顧，只好再度出來推著冰棒車工作。

芝加哥一家墨西哥餐廳的老闆，也是桑切斯老主顧的馬西亞斯（Joel Cervantes Macias），看到桑切斯如此辛勤工作，於是用50美元（約新台幣1593元）買了20支的冰棒，拍下年邁的桑切斯拱背推著冰棒車的照片，並上在臉書上PO文，引起網友廣大的迴響。馬西亞斯也幫桑切斯設立一個籌款帳戶，目標是籌集3000美元（約新台幣9萬5600元）讓他能夠改善生活。在帳號剛設立沒多久，就有來至世界各地的捐款湧入，目前已獲得超過24萬美元（約新台幣764萬元）的善款。

桑切斯表示，面對這筆「意外之財」，讓他很感激，也很高興有這麼多人關心他，自己還沒有準備好退休，也將繼續工作，並計劃將部分賺來的錢捐贈給需要的人。