大批北極熊包圍 俄科學家受困小島

北極熊的棲地因全球暖化受到嚴重破壞。（法新社）

2016-09-16 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕5名駐紮於西伯利亞北邊特洛伊諾伊小島（Troynoy Island）上的俄國氣象科學家，上月底遭到10隻成年北極熊及4隻幼熊包圍氣象監測站，受困長達兩週之久，北極熊睡在監測站外，甚至咬死氣象監測站的守衛犬，導致駐紮在內的科學家寸步難行，情況危急。

由於北極熊屬瀕危物種，在俄羅斯除非出於自衛，否則殺害北極熊是違法的，在本次的事件中，科學家雖嘗試以照明彈和橡膠子彈試圖嚇走北極熊，但卻徒勞無功。所幸俄羅斯當局派遣人員運送的照明彈等救援物資已及時送達，5名科學家目前也都安全無恙。

一般而言，北極熊極少主動靠近人類，但近年來，北極熊攻擊人類事件卻時有所聞，據環保團體表示，可能與全球氣候暖化有關，由於氣候暖化造成食物短缺、獵食不易，加上棲地遭到嚴重破壞，生活範圍縮小，北極熊被迫往南遷徙，與人類的衝突可能將更加頻繁。