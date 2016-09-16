沙國少女提案 網路應有「穆斯林女性表情符號」
2016-09-16 17:41
一名15歲沙國少女最近提出申請，希望全球的網路表情符號裡，也能出現穆斯林女性戴上頭巾的圖樣。（圖擷自Aphelandra Messer）
〔編譯陳正健／綜合報導〕宗教平等一直是全球熱門話題。根據《華盛頓郵報》報導，一名15歲沙國少女阿呼曼蒂（Rayouf Alhumedhi）最近提出申請，希望全球的網路表情符號裡，也能出現穆斯林女性戴上頭巾的圖樣。
人們熟悉的表情符號首次出現在1999年，由日本人栗田穣崇發明，至今國際「統一碼聯盟 」（The Unicode Consortium）已經通過超過1600種表情符號，全球網友不分語言都能使用。
不過，穆斯林迄今卻一直沒有專屬的表情符號。為此，現住德國的沙國少女阿呼曼蒂決定向國際「統一碼聯盟 」提案，希望加入穆斯林女性頭巾的圖樣。
提案草稿中提到，在數位化的年代，圖片是溝通時的重要元素，數以百萬計的人們藉此傳達情緒、表情和故事。全球約有5.5億的穆斯林女性，但卻沒有任何符號能代表她們。
另外，提案草稿也指出，增加穆斯林頭巾的表情符號，可以證明宗教容忍和多元化又更進一步，也能顯示對穆斯林族群的欣賞。
據悉，阿呼曼蒂的提案獲得網路媒體「Reddit」的共同創辦人瓦尼安（Alexis Ohanian）的支持，提案正處於最後修訂階段，如果如願通過，在2017年初就會有穆斯林頭巾的表情符號問世，而且男、女性版本都有。
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