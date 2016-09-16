午睡超過1小時 日研究：恐患糖尿病

根據日本最新研究，午睡時間若是超過一個小時，恐怕是罹患2型糖尿病的徵兆之一，患病風險將增加45%。（路透）

2016-09-16 16:07

〔編譯陳正健／綜合報導〕午間小睡片刻有益身心，但根據日本最新研究，午睡時間若是超過一個小時，恐怕是罹患2型糖尿病的徵兆之一，患病風險將增加45%。

日本東京大學分析21份研究，其中包含超過30萬民眾，記錄他們每天午睡的情況。研究結果在德國慕尼黑舉行的「歐洲糖尿病研究協會」會議中提出。

研究發現，發現每天午睡超過60分鐘的人，罹患2型糖尿病風險增加45%，但午睡少於40分鐘的人患病風險沒有提升。

午睡時間過長，恐與夜間睡眠受干擾有關，成因可能是睡眠呼吸中斷，這種睡眠障礙恐會增加心臟病、中風、心血管疾病、以及其他新陳代謝疾病的罹患風險，包括2型糖尿病。

此外，工作或社會壓力導致的睡眠剝奪，可能也會提高飢餓感，進而增加2型糖尿病的罹患風險。

東大教授山田知秀（Tomohide Yamada）指出，許多研究顯示，午睡時間少於30分鐘好處多多，可提高警覺力和開車注意力。

山田知秀說，午睡時間太長增加2型糖尿病罹患風險，但短暫午睡卻能降低，因為小睡能改善睡眠剝奪導致的晝夜節律異常，以及修正內分泌異常。