日男被3隻黑熊包圍 這個動作救他一命

2016-09-16 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕一位64歲的日本工人，昨日上午10時許在青森縣黑石市南中野舘的森林道路上，遭遇3隻體長將近150公分的黑熊，男子見狀趕緊揮舞手上的鋸子嚇跑熊熊，讓自己平安無事地離開。

根據《東奧日報》報導，遭遇3熊危機的工人事後心有餘悸地表示，他那時充滿著絕望，為了使自己不受到攻擊，連忙揮動鋸子恫嚇黑熊，幸好3隻黑熊也沒有進一步動作便離開了現場，也讓男子撿回一命。

這位工人是為了10月23日舉辦的越野路跑比賽才上山整理場地，目前主辦單在考量黑熊出沒的狀況後，已決定中止比賽的舉行。