莫蘭蒂強襲閩南釀8死 沖毀近千年古橋

福建省氣象台的資料顯示，莫蘭蒂是中國共產黨1949年建國以來登陸閩南最強颱風。（圖截自中國網路）

2016-09-16 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕莫蘭蒂颱風遠離台灣後，昨天凌晨登陸中國福建省，釀成嚴重死傷，外媒報導，目前已造成8人死亡。

《中國網》報導，福建省氣象台發布的資料顯示，強颱莫蘭蒂是今年以來全球最強颱風，也是中國共產黨1949年建國以來，登陸閩南最強颱，在福建、廈門、廣東、浙江等地區造成嚴重災情。報導指出，廈門不少大樹連根拔起，汽車被大樹壓毀，建物殘骸亂飛，場面猶如災難電影。

福建泉州市災情慘重，市區積水，山區道路塌方，一座具870年歷史的東關橋，更被暴雨引發的山洪沖毀。浙江省同樣也因山泥傾瀉，道路坍方。總計莫蘭蒂目前已造成福建全省7人死亡、19人受傷、10人失蹤，浙江省則有1人死亡、1人失蹤。