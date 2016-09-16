街景圖幫牛打馬賽克 Google坦誠「有點太熱心」
2016-09-16 12:38
英國劍橋郡柯耶沼澤區（Coe Fen）Google街景圖的牛隻頭部，被自動馬賽克模糊化，在推特上引起轉發熱潮。（圖擷自Google街景）
〔即時新聞／綜合報導〕Google地圖推出的街景服務經常會拍到行人或車牌，為了個人隱私往往都會打上馬賽克，不過在英國劍橋郡柯耶沼澤區（Coe Fen）入鏡的牛隻頭部卻也被馬賽克掉，在推特上引起轉發熱潮，對此Google坦承在維護隱私上，他們可能有點太熱心了。
據《BBC》報導，英國《衛報》的編輯夏里亞馬達里（David Shariatmadari）發現了這個奇異的場景，連忙將街景圖PO到推特上，笑稱「很高興看到Google嚴肅對待牛隻的隱私」，網友見到後紛紛前來留言，認為這是非常荒謬的一幕。
Google發言人則幽默地表示，很顯然Google的臉部自動模糊技術有些太熱心了，但他們不會介意讓這隻牛從此聲名大噪。
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