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醫生不幫割包皮 俄男自己DIY險喪命

2016-09-16  12:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一位38歲男子為「包莖（phimosis）」症狀所苦，甚至連上廁所都有困難，求診想做割包皮手術卻屢遭醫院拒絕。他索性自己動手DIY，結果大量失血，緊急送醫急救。

英國《每日郵報》報導，這名叫羅曼（Roman）的男子將刀子、砧板消毒後，自行動手術將包皮孔擴大，過程中卻大量出血，還好他尚有意識可自行叫救護車，送醫後保住一命。他表示，自己的包莖問題很嚴重，求助多家診所卻都遭拒，他絕望之下才決定自己動手。

包莖是指男性陰莖的包皮短、開口太小，導致龜頭無法翻出。在嬰兒及幼童時期很常見，但對青少年或成年男性來說並不正常。因為割包皮手術有失血及感染的風險，通常是在其他治療方式都無效時才會採取的手段。

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  • 俄羅斯一名男子自己動手割包皮，卻大出血送醫急救。（圖擷自DailyMail）

    俄羅斯一名男子自己動手割包皮，卻大出血送醫急救。（圖擷自DailyMail）

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相關關鍵字： DIY 俄羅斯 健康醫療 割包皮 手術 生殖器 陰莖
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