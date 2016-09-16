這樣買iPhone 7最狂！ 澳少年排隊不忘返校考試

澳洲的16歲青年巴索姆（Marcus Barsoum，中）和友人貝曼（Bishoy Behman，左）搶到澳洲蘋果旗艦店的第一支iPhone 7。（圖擷自《每日郵報》）

2016-09-16 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕全球果粉引頸期待的iPhone 7今日開賣，世界各地都有民眾徹夜在專賣店前排隊等待。澳洲的16歲青年巴索姆（Marcus Barsoum）從星期三（14日）早上就搭起帳篷，和他的友人如願搶下頭香，最猛的是他中途還兩次回到學校參加考試！

據《每日郵報》報導，巴索姆和他的17歲朋友貝曼（Bishoy Behman）等人一起揪團，兩天前來到雪梨喬治街（George Street）的蘋果旗艦店排隊。隨著時間一分一秒過去，在他們後面逐漸出現200多人的長龍。在漫長的等待中，巴索姆可不是無所事事，他不忘抽空返校考試，一作答完畢就馬上回到排隊現場。

巴索姆和朋友們帶著帳篷做好長期抗戰的準備，但附近的施工噪音與行人的惡作劇讓他們無法入眠，這讓他不禁感嘆「睡眠真是一種奢侈」。

不過到了今早旗艦店開門營業後，巴索姆和友人貝曼一起拿到最新的iPhone 7手機後，紛紛忘情歡呼與大笑，似乎所有的付出與疲勞都是值得的。