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比利時小貓熊有名字了 叫牠「天寶」

首隻在比利時出生的貓熊寶寶，經一番評選後，取名叫做「天寶」（Tian Bao）。（法新社）

2016-09-16  11:05

〔即時新聞／綜合報導〕比利時的動物園在3個月前，迎來首隻在當地出生的貓熊寶寶，直到昨（15）日才終於評選出牠的名字，就叫做「天寶」（Tian Bao），取「天堂的寶物」的意思。

據《海峽時報》報導，比利時為了給貓熊寶寶取名，可是煞費苦心，利用網路投票的方式徵集意見，最後「天寶」以40%的最高得票率，打敗了「星好」（Xing Hao，涵意為好的星星）、「歐星」（Ou Xing，歐洲的星星）、「華利」（Hua Li，意指中國和比利時的結合）等名稱。

動物園特地選在中秋節，以隆重的牌匾揭幕了「天寶」這個名字，也賦予這隻小貓熊榮譽市民的頭銜，期待牠能備受當地居民與遊客的喜愛。

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