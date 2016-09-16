曾指歐巴馬非美國人 川普終於改口承認了

2016-09-16 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）日前曾質疑美國總統歐巴馬是來自肯亞的穆斯林，而非出生於夏威夷的基督徒，沒有競選美國總統的資格。如今，川普改口「承認」歐巴馬是美國出生的美國人。

川普不但曾質疑歐巴馬不是美國人外，談到歐巴馬的時候，直呼他的全名「巴拉克．侯賽因．歐巴馬」（Barack Hussein Obama），似乎有意凸顯他的中間名「侯賽因」，暗指歐巴馬與穆斯林是同路人。

《CNN》報導，川普陣營15日發表聲明，「2011年，川普成功逼迫歐巴馬總統公布他的出生證明。」「不容爭辯的是，川普成功取得歐巴馬的出生證明，其他人辦不到，川普相信歐巴馬總統是在美國出生的。」