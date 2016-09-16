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曾指歐巴馬非美國人 川普終於改口承認了

2016-09-16  11:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）日前曾質疑美國總統歐巴馬是來自肯亞的穆斯林，而非出生於夏威夷的基督徒，沒有競選美國總統的資格。如今，川普改口「承認」歐巴馬是美國出生的美國人。

川普不但曾質疑歐巴馬不是美國人外，談到歐巴馬的時候，直呼他的全名「巴拉克．侯賽因．歐巴馬」（Barack Hussein Obama），似乎有意凸顯他的中間名「侯賽因」，暗指歐巴馬與穆斯林是同路人。

CNN》報導，川普陣營15日發表聲明，「2011年，川普成功逼迫歐巴馬總統公布他的出生證明。」「不容爭辯的是，川普成功取得歐巴馬的出生證明，其他人辦不到，川普相信歐巴馬總統是在美國出生的。」

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  • 美國共和黨總統候選人川普。（資料照，路透）

    美國共和黨總統候選人川普。（資料照，路透）

  • 美國總統歐巴馬。（資料照，歐新社）

    美國總統歐巴馬。（資料照，歐新社）

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相關關鍵字： 2016美國總統大選 唐納川普 川普 歐巴馬 美國 美國總統
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