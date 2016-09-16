廈門遭莫蘭蒂蹂躪 機場滿地客機殘骸

廈門機場有波音767大型飛機被莫蘭蒂颱風吹走，整架客機撞得遍體麟傷。（圖擷自《重慶時報》）

2016-09-16 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕莫蘭蒂颱風強襲中國廈門，當地人等到稍微風平浪靜時出門一看，赫然發現整個市區像被「毀容」，廈門機場更有波音767大型飛機被吹走，整架客機撞得遍體麟傷，零件散落在地面上。

據《重慶時報》報導，許多廈門人在風災後遭遇缺水缺電的情況，更慘的是許多住家的窗戶玻璃都被吹破。然而最嚴重的還是廈門機場，只見波音客機不禁狂風的吹襲，直接撞上停機坪附近的圍欄。

除此之外，連讓飛機進來避風的機庫也傳出災情，機庫艙門與建築紛紛被吹垮，有些還掉客機機身上面，損失金額難以估計。

廈門機場的波音客機受損嚴重。（圖擷自《重慶時報》）