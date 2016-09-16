| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

廈門遭莫蘭蒂蹂躪 機場滿地客機殘骸

廈門機場有波音767大型飛機被莫蘭蒂颱風吹走，整架客機撞得遍體麟傷。（圖擷自《重慶時報》）

2016-09-16  10:19

〔即時新聞／綜合報導〕莫蘭蒂颱風強襲中國廈門，當地人等到稍微風平浪靜時出門一看，赫然發現整個市區像被「毀容」，廈門機場更有波音767大型飛機被吹走，整架客機撞得遍體麟傷，零件散落在地面上。

據《重慶時報》報導，許多廈門人在風災後遭遇缺水缺電的情況，更慘的是許多住家的窗戶玻璃都被吹破。然而最嚴重的還是廈門機場，只見波音客機不禁狂風的吹襲，直接撞上停機坪附近的圍欄。

除此之外，連讓飛機進來避風的機庫也傳出災情，機庫艙門與建築紛紛被吹垮，有些還掉客機機身上面，損失金額難以估計。

廈門機場的波音客機受損嚴重。（圖擷自《重慶時報》）

停放飛機避風的廈門機場機庫也傳出災情。（圖擷自《重慶時報》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 廈門 莫蘭蒂 莫蘭蒂颱風 颱風 飛機
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
煙燻小PIZZA
海鮮BBQ醬
全身都是寶的柚子
備料不再手忙腳亂
轉寄

標題：廈門遭莫蘭蒂蹂躪 機場滿地客機殘骸


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月16日‧星期五‧丙申年八月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.