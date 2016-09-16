樂極生悲 敘利亞叛軍自拍卻誤自爆

2016-09-16 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞叛軍發生自爆意外，一群叛軍戰士聚在一起唱歌歡慶，並打算來張自拍，結果卻誤引爆炸彈。

英國《每日郵報》報導，一段敘利亞叛軍組織「敘利亞自由軍」（Free Syrian Army）的自爆影片外流，確切時間地點未知。短短30秒的影片中，8位叛軍戰士坐在叛軍旗幟前，拿著麥克風放聲高歌，影片左方一人拿起疑似手機的器材，打算自拍，短暫的嗶嗶聲後，下一秒震耳爆炸聲響，伴隨火光沖天。攝影機當場被震到翻掉，不過並未損毀，顯示炸彈的規模並不大，但是否造成死傷就不得而知。

「敘利亞自由軍」不僅聯合西方國家包括美、英、法等國，一同對抗極端組織「伊斯蘭國」（IS），他們也反抗親敘利亞總統阿薩德（Bashar Al-Assad）的武力部隊。

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