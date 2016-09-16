樂極生悲 敘利亞叛軍自拍卻誤自爆
2016-09-16 11:03
〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞叛軍發生自爆意外，一群叛軍戰士聚在一起唱歌歡慶，並打算來張自拍，結果卻誤引爆炸彈。
英國《每日郵報》報導，一段敘利亞叛軍組織「敘利亞自由軍」（Free Syrian Army）的自爆影片外流，確切時間地點未知。短短30秒的影片中，8位叛軍戰士坐在叛軍旗幟前，拿著麥克風放聲高歌，影片左方一人拿起疑似手機的器材，打算自拍，短暫的嗶嗶聲後，下一秒震耳爆炸聲響，伴隨火光沖天。攝影機當場被震到翻掉，不過並未損毀，顯示炸彈的規模並不大，但是否造成死傷就不得而知。
「敘利亞自由軍」不僅聯合西方國家包括美、英、法等國，一同對抗極端組織「伊斯蘭國」（IS），他們也反抗親敘利亞總統阿薩德（Bashar Al-Assad）的武力部隊。
相關影片：
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 日防衛大臣宣布 與美軍聯合巡航南海
- MIT就是讚！台灣威士忌出現在美國影集
- 殺手作證 杜特蒂組行刑隊殺政敵
- 街景圖幫牛打馬賽克 Google坦誠「有點太熱心」
- 《中英對照讀新聞》Tipsy’ German Partygoers Mistake Real Cops for Strippers 德國微醺跑趴族誤將真警察當成脫衣舞男
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 砍完慰問金、恐刪教育補助...軍公教福利時代將結束？
- 藍營要中客只去「九二」縣市 達人排出這款行程…
- 同樣是久居國外…老農、年金不能領 軍公教月退照領
- 《時尚星二代》Louis Vuitton，瑟琳娜女戰神
- 亞洲盃女排錦標賽》扳倒伊朗長人陣 台灣今爭分組第2
- 《超人氣 超聯名》Jessica Alba X DL 1961
- 晚間主持防颱會議 柯P：我比較不擔心
- 中颱馬勒卡持續增強 花東、綠島蘭嶼首當其衝
- 災損逾13億 市長向中央求援
- 小模喇舌FBI帥哥 影片遭上傳「崩潰大哭」！
- 81歲老兵上央視 嘆孫輩都是「小台獨」
- 《黑世代 酷女孩》油漬搖滾
- 陳金鋒狂 你我「曾經瘋狂」
- 畜牧補照回饋金 爭取有條件免繳
- iPhone 7開賣 Pepper店長大戰白雪公主
- 倫敦股市領漲 歐股齊收紅
- 馬勒卡襲台 鄭明典：颱風偏北移動、由台灣東側快速北上
- 《超潮流 超跨界》HYPEBEAST X New Balance
- （影音）女星假扮店員抖G奶 男客豬哥魂爆發要求再一次
- 《黑世代 酷女孩》蕾絲哥德
- NFL》突擊者隊搬家有望？ 內華達全票通過蓋球場預算
- 莫蘭蒂強襲╱屋頂掀圍牆垮 國訓災情慘重
- 感動小英的baby 醫護警消風雨聯手的勇氣
- 中颱馬勒卡逼近 氣象局預計8：30發陸警！
- 傷翁叫不到救護車 警駕巡邏車送醫
- 佳冬積水終於退了！國軍投入幫民眾清理家園
- 美股勁揚 蘋果股價4天大漲12%
- 83歲老院長救眼球 冒險穿越鐵皮陣
- 見證歷史 政院影音資料館開張
- 【挺過兩次大陣風】半百榕樹倒了 南區氣象中心將搶救
- COACH不滿假貨 退出阿里巴巴天貓商城
- 自由談》有病商人賴著不走
- （北市）國光西站下月拆 業者開價3億補償
- 烤肉食材之王雞肉奪冠 最強蔬菜則是它…
- （北市）敬師金沒了 議員建議等值方案替代
- 波許「熱」血不退 預告下季復出
- Evian錦標賽》首回合田仁智、朴城炫以63桿領先 曾雅妮、龔怡萍並列15
- 後山土石崩 紅葉村民急逃命
- 中颱馬勒卡變強！陸上警報發布
- 18歲女賭輸35萬被擄 警路邊裝烤肉救人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：樂極生悲 敘利亞叛軍自拍卻誤自爆
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分