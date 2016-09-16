歐洲議會邀請達賴喇嘛 中國生氣了
2016-09-16 09:52
歐洲議會主席舒爾茨（Martin Schulz，右）親自出馬，在法國史特拉斯堡（Strasbourg）迎接達賴喇嘛（左），引起中國的不滿，（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕歐洲議會邀請西藏精神領袖達賴喇嘛針對人權議題進行演講，昨日歐洲議會主席舒爾茨（Martin Schulz）親自出馬，在法國史特拉斯堡（Strasbourg）迎接這位藏傳佛教的宗主。不過中國對此相當不滿，決定推遲歐洲議會議員前往上海和北京的訪問之旅。
據歐洲政治新聞網站《POLITICO》報導，一名中國官員以電子郵件告訴議會，由於舒爾茨不顧中國的勸說，執意與達賴喇嘛會面，所以他們決定延遲歐洲議會的訪問。
議會發言人吉洛特（Jaume Duch Guillot）也證實，中國駐歐盟代表團的確發來通知，原訂歐洲議會成員下星期就要拜訪中國，但現在不得不另訂日期，而這全都是因為邀請達賴喇嘛前來演講的緣故。
中國官員則認為，達賴喇嘛正尋求西藏從中國獨立的可能，所以歐洲議會對達賴喇嘛的歡迎，無疑違背歐盟承諾的「一個中國」共識，因此才會希望各國領導者不要與達賴喇嘛見面。
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