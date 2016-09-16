日防衛大臣宣布 與美軍聯合巡航南海
2016-09-16 08:52
〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛大臣稻田朋美15日表示，日本計畫與美國軍方將在南海進行聯合巡航，以及舉行多邊軍演。
《Japan Times》報導，稻田朋美在華盛頓的美國戰略與國際研究中心（CSIS）發表演講時，表示日本與美國一樣，對於中國在南海地區的領土宣示表達擔憂，日本將會介入南海事務，包含為南海周邊國家進行能力建設，以面對中國在南海上的擴張。
稻田朋美也說，中國的行為是蓄意試圖單方面改變現狀，製造既定事實、破壞現行規範。她指出，世界若縱容這些間接改變東海和南海秩序的行為，容許扭曲海上及空中的行為，「它的後果是全球性的，不只局限於西太平洋。」
稻田朋美說，在這種情況之下，她支持美國海軍的航行自由行動。
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