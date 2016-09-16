面對中國威脅 東亞軍火4國台灣預算排第三

愛國者飛彈車。（資料照，記者黃美珠攝）

2016-09-16 07:50

〔即時新聞／綜合報導〕為了應對中國在周遭海域進行的戰略部屬，日本、韓國、台灣、新加坡均砸下重金充實軍力。

美國《國防新聞》報導，從作戰行動、人員開銷和軍事採購的年度預算分析，東亞軍武4大國，日本軍購預算約400億（美元，下同）排行第1，其次則是南韓350億元、台灣98億元和新加坡94億元。

報導指出，日本和台灣採購美國愛國者三型防空飛彈；南韓則採購薩德反飛彈系統，新加坡因為不受來自鄰國的軍事威脅，因此採購中短程防空飛彈維護區域和平。至於印尼、菲律賓、泰國和越南等軍購金額約在40億至60億元間，無法大量採購現代化武器。