美正式宣布召回Note 7 籲消費者停用並關機
2016-09-16 07:05
美國消費品安全委員會（CPSC）15日宣布，召回百萬支的Note 7手機，並呼籲消費者立即停用Note 7並關機。（資料照，美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕三星電子旗艦智慧手機Galaxy Note 7在8月開賣，電池爆炸起火事故頻傳。美國消費品安全委員會（CPSC）15日宣布，召回百萬支的Note 7手機，並呼籲消費者立即停用Note 7並關機。
《CNN MONEY》報導，美國消費品安全委員會表示，Note 7手機在美國傳出92起電池過熱事件，其中有26起手機自燃，另有55件為手機引起火災造成財產損失。美國消費品安全委員會也呼籲，消費者應停用Note 7手機，並關機。
美國消費品安全委員會這項宣布，將會影響約100萬支的手機，而三星Note 7手機在全球的召回總數多達250萬支。Note 7這次回收，恐讓三星營收損失近50億美元（約新台幣1587億元）。
美國聯邦航空總署（U.S. Federal Aviation Administration）表示，要求航空公司的乘客在飛行中關閉Note 7手機。
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