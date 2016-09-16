罹肺炎休養3天後 希拉蕊再上路拼選戰
2016-09-16 03:28
〔中央社〕美國民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓今天恢復選舉活動，她因身體不適休兵3天，共和黨對手川普（Donald Trump）趁機出擊，公布自己健康資料，使這場選戰更趨激烈。
希拉蕊（Hillary Clinton）罹患肺炎後，處理不當引發風波，如今亟盼擺脫此事，在休養3天後重燃選戰戰火，先前往北卡羅來納州，然後再轉至華府。
這位前國務卿在競選專機上興高采烈對記者表示：「歡迎重回『團結更強大』之路。」
記者問起她感覺如何，68歲的希拉蕊回答：「很好，非常感謝大家。」
美聯社報導，她今天稍後可望答覆記者更廣泛的提問。
希拉蕊11日在紐約參加911恐怖攻擊事件15周年紀念活動時身體不適，可見她步履蹣跚，差點跌倒，健康狀況受到關注，也引發對她競選透明度的嚴厲質疑。
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