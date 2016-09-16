蓮舫面對安倍所率的大黨 前途荊棘密佈
〔中央社〕48歲的台裔日籍參議員蓮舫15日在她所屬的最大在野黨民進黨黨魁選舉中大勝。她對民進黨同志表示，要面對的是巨大的政黨，要走的路佈滿荊棘。
日本民進黨15日在東京的一家大飯店召開臨時黨代表大會，舉行黨魁選舉，蓮舫成為新的黨魁。包括民進黨前身民主黨的時代在內，蓮舫成了首位女黨魁。
蓮舫當選後表示，承受重責大任，要將民進黨變成人民願意選擇的政黨。言下之意，希望將黨的勢力持續陷入低迷的情況拉抬起來。
日本放送協會（NHK）的民調顯示，執政黨自民黨所獲得的支持率是40.2%，而民進黨是8.3%。對於民進黨這場黨魁選舉，民調顯示，毫不關心與不太關心的民眾占50.5%。
蓮舫黨魁任期3年，到2019年9月底為止。她要面臨的課題包括，民進黨在下次眾議院選舉時是否要與包括共產黨在內的其他在野黨合作。她上電視節目時，透露會尊重前黨魁岡田克也所採取的「野黨合作」的路線。她被媒體問到，下次眾議院選舉是否可能出馬參選時答說：「我有覺悟」。
蓮舫接下來要處理黨內人事，新的幹事長要由誰擔任，要儘速決定，於16日下午在民進黨參眾議院兩院議員大會上獲承認。新的民進黨執行部將面臨26日召開的臨時國會、10月23日投開票的眾議院「東京10區」及「福岡6區」這兩選區的眾議員補選。
有關民進黨幹事長的人選，民進黨內部有人認為現任幹事長枝野幸男可能續任，也有人認為蓮舫可能任用國會對策委員長安住淳或前環境大臣細野豪志。
蓮舫在當選黨魁後的記者會上表示，針對26日將召開的臨時國會，首先民進黨會先仔細清查政府所提出的追加預算案。
有關蓮舫擁有台灣籍（中華民國國籍）及日本國籍的「雙重國籍」問題，蓮舫在當選黨魁後的記者會上說：「我本身一直認為我已放棄了台灣籍。還有，我現在正在辦理放棄台灣籍的手續，我認為我沒違法。」
蓮舫因形象清新、有很強的發聲能力，因此在黨魁選舉中大勝。民進黨員和支持者希望她能帶領民進黨擺脫頹勢，對抗一強獨大的執政黨自民黨。
日本媒體報導，日本首相安倍晉三15日在東京的演講言及蓮舫當選民進黨黨魁一事，安倍說：「我擔任自民黨總裁（黨魁）期間，民進黨（包括前身民主黨）黨魁連這次是第4人，而我在國政選舉已帶領黨達成4連霸。可媲美前首相佐藤榮作。」
對於蓮舫，安倍說：「蓮舫口齒伶俐，有很豐富的政治經驗」、「希望蓮舫能以寬容的心好好地做討論，做出結論。」
接下來的臨時國會，蓮舫所率領的民進黨可能與安倍所率領的執政黨自民黨在日本加入跨太平洋夥伴協定（TPP）相關法案上有一番激辯。日前蓮舫表示，美國總統大選的2位候選人都說反對TPP，美國有可能不批准TPP，所以她反對日本急著討論TPP。
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