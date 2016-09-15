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中國太空實驗室「天宮二號」 15日晚間發射成功

中國太空實驗室「天宮二號」，在今（15日）晚間10點04分點火發射。（歐新社）

2016-09-15  23:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國太空實驗室「天宮二號」，在今（15日）晚間10點04分點火發射，官方宣布發射成功。

根據中國《央視》報導，「天宮二號」晚間從中國酒泉衛星發射中心成功發射，現場回覆各項系統正常，將展開太空在軌維修試驗。

中國的太空計畫分3個階段，本次發射的「天宮二號」屬於第2階段，中國預計在10月再發射載人太空船「神舟十一號」，未來太空人可在宇宙執行長達30天的任務。

若「神舟十一號」順利完成，中國將推動第3階段計畫「建設太空站」，要在2020年成為繼前蘇聯及美國之後，第3個設立完整太空站的國家。

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