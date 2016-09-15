甘蔗、水稻種太多 印度兩省爆發搶水大戰

2016-09-15 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕印度的班加羅爾（Bangaluru）素有「亞洲矽谷」之美稱，但班加羅爾所處的卡納塔克省（Karnataka）卻常年因水資源爭奪問題，不時與鄰居坦米爾納德省（Tamil Nadu）發生激烈衝突，據印媒指出，背後的原因竟是因為種植太多的甘蔗和水稻。

綜合媒體報導，這兩地的主要水源皆來自高韋里河（Cauvery River），自今年6月開始，坦米爾納德省卻只被分配到僅35%的水庫資源，向印度高等法院聲請裁判後，經法院裁定，卡納塔克省需依法公平分配水源給坦米爾納德。判決一出，隨即引起卡納塔克人民不滿，更引發兩省間多次的暴力衝突和縱火事件。

據印媒《The News Minute》指出 ，當地政府近年為了振興經濟，積極種植「水密集型作物（water-intensive crop）」，其中又以甘蔗的種植為大宗，在30多年間，栽種面積大舉成長了近6倍，而水稻也成長了20%。印度常年都有乾旱問題，在卡納塔克省有80%為旱地，坦米爾納德省則為65%，當地學者痛批，在旱地種植「水密集型作物」根本是違反自然。