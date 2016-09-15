甘蔗、水稻種太多 印度兩省爆發搶水大戰
2016-09-15 23:41
〔即時新聞／綜合報導〕印度的班加羅爾（Bangaluru）素有「亞洲矽谷」之美稱，但班加羅爾所處的卡納塔克省（Karnataka）卻常年因水資源爭奪問題，不時與鄰居坦米爾納德省（Tamil Nadu）發生激烈衝突，據印媒指出，背後的原因竟是因為種植太多的甘蔗和水稻。
綜合媒體報導，這兩地的主要水源皆來自高韋里河（Cauvery River），自今年6月開始，坦米爾納德省卻只被分配到僅35%的水庫資源，向印度高等法院聲請裁判後，經法院裁定，卡納塔克省需依法公平分配水源給坦米爾納德。判決一出，隨即引起卡納塔克人民不滿，更引發兩省間多次的暴力衝突和縱火事件。
據印媒《The News Minute》指出 ，當地政府近年為了振興經濟，積極種植「水密集型作物（water-intensive crop）」，其中又以甘蔗的種植為大宗，在30多年間，栽種面積大舉成長了近6倍，而水稻也成長了20%。印度常年都有乾旱問題，在卡納塔克省有80%為旱地，坦米爾納德省則為65%，當地學者痛批，在旱地種植「水密集型作物」根本是違反自然。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 蔡正元狂打颱風口水戰 花媽決定提告誹謗
- 于美人自省婚變 個性躁進逼走前夫
- 寶可夢耶誕路跑 網友怨報名費太貴
- 青棒教練蕭文勝談金鋒／真大內高手 專注不偷懶
- 颱風攪局 鋒哥引退恐遇延賽
- 香港打空頭 人民幣隔拆利率狂飆
- 蓮舫當選日民進黨魁 「蓮鄉」人PO網狂賀
- 高雄─貨櫃像保麗龍亂飛 強風捲人5傷
- 自由廣場》「戰略解讀」國軍個人裝備升級
- 聽到陳菊要告 蔡正元推說：去告民視
- 強摸女兵私處 副營長拗:她沒反抗
- 沒跳票啦！ 輔大女宿宵禁走入歷史
- 損松菸古蹟 遠雄判賠75萬
- B咖星二代 性騷同劇女星
- 觀月、賞樂 中秋連假場館由你玩
- 警回轄區勒索馬伕 沒得手判一年半
- 潛庫房襲胸超商女店員 男判8月
- 日月潭「漢光演習」 創旅遊新模式
- 寵物臨終服務師 市府首創發證書
- 張景嵐颱風天出門「吹頭髮」 女神變女鬼
- 台南4萬2千戶停電 今天全部修復
- 中央未納治理 台西養殖業者怨三不管
- 亞洲盃女排賽》台灣力拚5局 不敵泰國
- 莫蘭蒂侵襲 台南清出近200噸垃圾
- 喜憨兒劇樂團公演 聯邦銀認購千張門票
- 屏東撤493人 台東撤25歷坵村民
- 吸毒男星跟小三今被判刑 紅著眼走出法庭
- 霍正奇萌退意 對藝界了無眷戀
- 防亂倒垃圾 斗六清潔隊封路惹議
- 回覆DFS講假話 金管會批蔡搞帝制
- 頭份下公園整修 墊付案通過
- 〈國際現場〉煤價翻漲 澳洲百年煤礦重啟
- 五股國中老欉柚 摘了200多顆
- 三星更新軟體 電池只能充電60%
- 吃多喝多體重狂掉 糖尿病上身
- 天心莫名翻白眼 楊謹華合照驚呆
- 夫任兆豐產險獨董 王儷玲未利益迴避
- 是否歡迎達賴 蔡英文昔積極今低調
- 莫蘭蒂擾中秋 台北文化護照活動延期
- 自由談》廢墟紐約．風雨台灣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：甘蔗、水稻種太多 印度兩省爆發搶水大戰
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分