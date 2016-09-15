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歐洲議會議長舒爾茲：川普當選是全世界的問題

2016-09-15  23:09

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲議會議長舒爾茲（Martin Schulz）今（15）日表示，如果讓美國共和黨候選人川普當選，會成為全世界的問題，「所以我希望希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）勝選。」

根據德國《明鏡周刊》報導，舒爾茲表示，川普不只對歐盟造成問題，更是全世界的問題。

舒爾茲表示，如果川普當選，意味著一個「顯然毫不負責的人」坐上需要具有高度責任感的位置，會在歐洲造成模仿效應，「那是我希望希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）勝選的理由。」

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  • 舒爾茲表示，川普不只會對歐洲造成問題，更是全世界的問題。（路透）

    舒爾茲表示，川普不只會對歐洲造成問題，更是全世界的問題。（路透）

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相關關鍵字： 2016美國總統大選 川普 歐洲議會 舒爾茲
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