歐洲議會議長舒爾茲：川普當選是全世界的問題
2016-09-15 23:09
〔即時新聞／綜合報導〕歐洲議會議長舒爾茲（Martin Schulz）今（15）日表示，如果讓美國共和黨候選人川普當選，會成為全世界的問題，「所以我希望希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）勝選。」
根據德國《明鏡周刊》報導，舒爾茲表示，川普不只對歐盟造成問題，更是全世界的問題。
舒爾茲表示，如果川普當選，意味著一個「顯然毫不負責的人」坐上需要具有高度責任感的位置，會在歐洲造成模仿效應，「那是我希望希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）勝選的理由。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 2016美國總統大選 川普 歐洲議會 舒爾茲
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 蔡正元狂打颱風口水戰 花媽決定提告誹謗
- 于美人自省婚變 個性躁進逼走前夫
- 寶可夢耶誕路跑 網友怨報名費太貴
- 青棒教練蕭文勝談金鋒／真大內高手 專注不偷懶
- 颱風攪局 鋒哥引退恐遇延賽
- 香港打空頭 人民幣隔拆利率狂飆
- 蓮舫當選日民進黨魁 「蓮鄉」人PO網狂賀
- 高雄─貨櫃像保麗龍亂飛 強風捲人5傷
- 自由廣場》「戰略解讀」國軍個人裝備升級
- 聽到陳菊要告 蔡正元推說：去告民視
- 強摸女兵私處 副營長拗:她沒反抗
- 沒跳票啦！ 輔大女宿宵禁走入歷史
- 損松菸古蹟 遠雄判賠75萬
- B咖星二代 性騷同劇女星
- 觀月、賞樂 中秋連假場館由你玩
- 警回轄區勒索馬伕 沒得手判一年半
- 潛庫房襲胸超商女店員 男判8月
- 日月潭「漢光演習」 創旅遊新模式
- 寵物臨終服務師 市府首創發證書
- 張景嵐颱風天出門「吹頭髮」 女神變女鬼
- 台南4萬2千戶停電 今天全部修復
- 中央未納治理 台西養殖業者怨三不管
- 亞洲盃女排賽》台灣力拚5局 不敵泰國
- 莫蘭蒂侵襲 台南清出近200噸垃圾
- 喜憨兒劇樂團公演 聯邦銀認購千張門票
- 屏東撤493人 台東撤25歷坵村民
- 吸毒男星跟小三今被判刑 紅著眼走出法庭
- 霍正奇萌退意 對藝界了無眷戀
- 防亂倒垃圾 斗六清潔隊封路惹議
- 回覆DFS講假話 金管會批蔡搞帝制
- 頭份下公園整修 墊付案通過
- 〈國際現場〉煤價翻漲 澳洲百年煤礦重啟
- 五股國中老欉柚 摘了200多顆
- 三星更新軟體 電池只能充電60%
- 吃多喝多體重狂掉 糖尿病上身
- 天心莫名翻白眼 楊謹華合照驚呆
- 夫任兆豐產險獨董 王儷玲未利益迴避
- 是否歡迎達賴 蔡英文昔積極今低調
- 莫蘭蒂擾中秋 台北文化護照活動延期
- 自由談》廢墟紐約．風雨台灣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：歐洲議會議長舒爾茲：川普當選是全世界的問題
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分