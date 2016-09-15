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澳洲暴風雨襲擊 無尾熊狼狽模樣令人心疼

澳洲遭暴風雨襲擊，造成多處淹水，其中一隻因大水僅能站在圍籬欄杆上的無尾熊引發關注。（路透）

2016-09-15  23:34

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲日前遭暴風雨襲擊，造成多處淹水，並引發土石流，其中一隻因大水僅能站在圍籬欄杆上的無尾熊引發關注，狼狽模樣令網友心疼。

根據《BBC》報導，澳洲日前遭春季的暴風雨襲擊，造成南澳州（South Australia）、維多利亞州（Victoria）及新南威爾斯州（New South Wales）多處市鎮淹水，甚至發生土石流，不少動物也在這波的大水中遇難，一隻住在南澳州首府阿德萊德（Adelaide）的無尾熊昨日因大水被困在圍籬的欄杆上，狼狽模樣令網友心疼。

報導指出，受困的無尾熊被當地一名水管工人羅素（Russell Latter）拯救，並把無尾熊受困時的照片分享至社交網站，短短一天引發網友熱議，廣泛在網路流傳，且當地的報紙更將照片放在頭版報導。

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