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逾6萬人連署抵制 南非不發簽證給反同志牧師

2016-09-15  23:17

〔即時新聞／綜合報導〕近年來很多國家都在推動同性婚姻合法化，即便是還未通過的國家，也都會給予同性戀一定的尊重。美國一位牧師就因為歧視同志，而引來南非人民不滿，南非政府也不願發簽證給他。

美國牧師安德森（Steven Anderson）相當反對同性戀，也經常因為充滿歧視的言行而惹議，他過去還曾在巴黎恐攻後大肆批評受害者。

綜合外媒報導，安德森最近原本要出訪南非，然而南非內政部卻收超過6萬人連署的請願書，不希望讓這位帶有歧視的牧師入境。南非因此決定不發簽證給安德森，讓安德森出訪南非的計畫泡湯。

對此安德森表示，他為南非的人感到遺憾，但他認為上帝還會在為波札那（Botswana）的人開另一扇窗。他也引用一段聖經經文，指出自己將會繼續去幫助外邦人。

值得注意的是，不只南非不讓安德森入境，英國也禁止他入境，他就算想要在倫敦轉機也不行。

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  • 美國牧師安德森經常發表仇視言論，常常登上新聞版面。（圖擷取自推特）

    美國牧師安德森經常發表仇視言論，常常登上新聞版面。（圖擷取自推特）

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