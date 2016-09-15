三星小虧出清夏普持股 套現逾14億
2016-09-15 21:33
〔記者楊芙宜／台北報導〕《華爾街日報》、《日本經濟新聞》報導，三星電子調整資產結構之際，月初已出清所有對夏普（Sharp）的持股，據悉以小虧賣出，若以夏普週三收盤價128日圓計算，共套現46億日圓（約14.3億元台幣）。
三星今年初一度傳出有意收購夏普10代面板廠堺顯示器公司（SDP），條件是鴻海退出SDP，現在在鴻海上月完成對夏普的收購後，三星再出脫夏普所有持股，頗有劃清界線的意味。
《日經》指出，三星透過日本子公司持有夏普約3580萬股（0.7%）股票，以夏普週三收盤價128日圓計算，套現約46億日圓。三星最早於2013年投資夏普104億日圓、持股約3%，成為夏普第5大股東。
報導指出，三星正調整事業結構、分拆非核心業務，本週一甫宣布把印表機事業出售給惠普公司（HP Inc），出清夏普持股可能也是其中一環。
值得注意的是，三星是夏普SDP大尺寸電視面板的最大客戶，三星若滿意現行採購價格，彼此關係可望維持；但若雙方關係弱化，夏普重振經營的努力可能受創。
《華爾街日報》引述消息指出，三星出脫夏普全數持股的決定，也可能受鴻海完成夏普收購的影響，由於鴻海是蘋果iPhone主要組裝廠，而三星和蘋果是宿敵關係。
三星拒絕評論售股事宜，簡單表示「我們計畫持續和夏普的合作」。夏普表示，不評論三星售股事宜。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 安倍寫中文字條感謝清潔阿姨 網友盛讚
- 1龜拯救全族！人瑞級性慾強 繁衍800龜孫子
- 澳門熊貓徵名票選「貪貪、汙汙」 另組名字反讓網友笑歪
- 熊本城近全毀 修復需20年
- 國籍風波無影響 蓮舫今當選日本民進黨黨魁
網友回應
熱門新聞
- 日本警犬被表揚太緊張 緊握主人手腕像結婚典禮…
- 「洪卓戀」年底結婚？ 洪爸用2字網路用語回應...
- 自由談》廢墟紐約．風雨台灣
- 楊丞琳李榮浩好事近 準親家母牽手出遊
- 颱風重創南台 蔡英文、林全分頭勘災
- 日職》陽岱鋼敲全隊唯一長打 火腿苦吞2連敗
- 麻豆白柚災損輕微 下月採收上市
- （影音）胡瓜表態 支持小禎復合李進良
- 工廠清晨大火 廠內外勞緊急疏散
- 亂鑽亂繞亂按喇叭 他這下終於吃鱉讓網友樂歪
- 馬勒卡要來了！新北等11縣市豪、大雨特報
- 林明禎口音出糗 狼山口誤藍山
- 開出1.8萬日薪徵求「死神」 這則徵才訊息引熱議...
- 台中-大分定期包機開航 直飛九州溫泉鄉
- 颱風吹翻漁船 遊客湧進西子灣看翻船
- 搶修南迴線 台鐵拚下午通車
- 〈台股青紅燈〉壓死駱駝非1根稻草
- 曾之喬強勢問鼎金鐘 姊妹淘郭書瑤說話了...
- 阿里山、鰲鼓溼地下午1時開園 鐵路支線復駛
- 中秋連假國道塞 五股替代道路看這邊
- 罵完婊子又辱「爸爸愛自殺」 侯怡君痛批中國網友
- 莫蘭蒂橫掃 87萬戶停電33傷1失蹤
- 金敏喜不倫導演共度中秋
- 史上最猛╱3個4割男 搶當打擊王
- 社論》大破大立 走向體力強國
- 中秋連假首日 高公局預估下午起壅塞
- 台17線成水路 急調度抽水機
- 水土不服過敏 艾怡良眼睛腫到不像人
- 市民關切颱風假 市府官方LINE爆紅
- 顏正國妻管嚴 代言費全充公
- 車禍後不見人 中午被發現猝死
- （影音）妻夫木聰變「人夫」新片首登台 變身一毛不拔鐵公雞
- 參加ＩＣＡＯ 李大維促中國勿有負面行動
- 喜憨兒劇樂團公演 聯邦銀認購千張門票
- 香港打空頭 人民幣隔拆利率狂飆
- 史上最多！莫蘭蒂毀了近500根電線桿
- 中秋博君一笑 E奶主播竟想「炭烤愛子」？
- 莫蘭蒂侵襲 台南清出近200噸垃圾
- 「FBI帥哥」預告脫光直播 網友喊「公然猥褻」
- 雪莉放閃照慶中秋 與男友秀恩愛
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：三星小虧出清夏普持股 套現逾14億
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分