三星小虧出清夏普持股 套現逾14億

2016-09-15 21:33

〔記者楊芙宜／台北報導〕《華爾街日報》、《日本經濟新聞》報導，三星電子調整資產結構之際，月初已出清所有對夏普（Sharp）的持股，據悉以小虧賣出，若以夏普週三收盤價128日圓計算，共套現46億日圓（約14.3億元台幣）。

三星今年初一度傳出有意收購夏普10代面板廠堺顯示器公司（SDP），條件是鴻海退出SDP，現在在鴻海上月完成對夏普的收購後，三星再出脫夏普所有持股，頗有劃清界線的意味。

《日經》指出，三星透過日本子公司持有夏普約3580萬股（0.7%）股票，以夏普週三收盤價128日圓計算，套現約46億日圓。三星最早於2013年投資夏普104億日圓、持股約3%，成為夏普第5大股東。

報導指出，三星正調整事業結構、分拆非核心業務，本週一甫宣布把印表機事業出售給惠普公司（HP Inc），出清夏普持股可能也是其中一環。

值得注意的是，三星是夏普SDP大尺寸電視面板的最大客戶，三星若滿意現行採購價格，彼此關係可望維持；但若雙方關係弱化，夏普重振經營的努力可能受創。

《華爾街日報》引述消息指出，三星出脫夏普全數持股的決定，也可能受鴻海完成夏普收購的影響，由於鴻海是蘋果iPhone主要組裝廠，而三星和蘋果是宿敵關係。

三星拒絕評論售股事宜，簡單表示「我們計畫持續和夏普的合作」。夏普表示，不評論三星售股事宜。