恐怖！ 12歲女童 腦中囊腫大如葡萄柚
〔即時新聞／綜合報導〕1名印度的12歲女童在過去2年來經常頭痛、抽搐，甚至出現半身癱瘓的症狀，家人雖帶她四處求醫卻一直沒找出原因，直到日前才被檢測出腦部竟出現因寄生蟲所引發的巨大囊腫，在歷經2.5小時的手術後，取出大小等同葡萄柚般的囊腫才恢復健康。
綜合外媒報導，現年12歲的妮塔（Nita Juggi）從2年前開始就常常頭痛、抽搐，有時甚至會出現半身接近癱瘓的症狀，家人雖帶她四處求醫，卻始終沒檢測出問題在哪，直到約莫2個月前在印度西部的古吉拉特邦（Gujarat），才被當地的一名神經外科醫師檢測出，妮塔的腦部有一個重約675公克，長、寬、高各為12.2、11、9.8公分的巨大囊腫，大小接近一顆葡萄柚，據稱很可能是醫學史上最大的同類囊腫。
報導指出，妮塔家中的衛生環境不佳，可能是因此才感染寄生蟲，進而在腦部引發巨大囊腫，若不及時治療，後果將不堪設想，在家人籌措手術費用後，妮塔歷經2.5小時的漫長手術，終於擺脫長時間困擾她的病症，妮塔在休養兩週出院後也開心地表示，身體康復後，終於可以跟朋友一起玩耍了。
相關影片請見：
-
現年12歲的妮塔從2年前開始就常常頭痛、抽搐，有時甚至會出現半身接近癱瘓的症狀，家人雖帶她四處求醫，卻始終沒檢測出問題在哪。（圖擷自TheSun）
-
1名印度的12歲女童在過去2年來經常頭痛，甚至出現半身癱瘓的症狀，家人雖帶她四處求醫卻一直沒找出原因，直到日前才被檢測出腦部竟出現因寄生蟲所引發的巨大囊腫。（圖擷自Mirror）
-
醫師檢測出，妮塔的腦部有一個重約675公克，長、寬、高各為12.2、11、9.8公分的巨大囊腫，據稱很可能是醫學史上最大的同類囊腫。（圖擷自Mirror）
-
妮塔家中的衛生環境不佳，可能是因此才感染寄生蟲，進而在腦部引發巨大囊腫，若不及時治療，後果將不堪設想。（圖擷自TheSun）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 蔡正元狂打颱風口水戰 花媽決定提告誹謗
- 于美人自省婚變 個性躁進逼走前夫
- 寶可夢耶誕路跑 網友怨報名費太貴
- 青棒教練蕭文勝談金鋒／真大內高手 專注不偷懶
- 颱風攪局 鋒哥引退恐遇延賽
- 香港打空頭 人民幣隔拆利率狂飆
- 蓮舫當選日民進黨魁 「蓮鄉」人PO網狂賀
- 高雄─貨櫃像保麗龍亂飛 強風捲人5傷
- 自由廣場》「戰略解讀」國軍個人裝備升級
- 聽到陳菊要告 蔡正元推說：去告民視
- 強摸女兵私處 副營長拗:她沒反抗
- 沒跳票啦！ 輔大女宿宵禁走入歷史
- 損松菸古蹟 遠雄判賠75萬
- B咖星二代 性騷同劇女星
- 觀月、賞樂 中秋連假場館由你玩
- 警回轄區勒索馬伕 沒得手判一年半
- 潛庫房襲胸超商女店員 男判8月
- 日月潭「漢光演習」 創旅遊新模式
- 寵物臨終服務師 市府首創發證書
- 張景嵐颱風天出門「吹頭髮」 女神變女鬼
- 台南4萬2千戶停電 今天全部修復
- 中央未納治理 台西養殖業者怨三不管
- 亞洲盃女排賽》台灣力拚5局 不敵泰國
- 莫蘭蒂侵襲 台南清出近200噸垃圾
- 喜憨兒劇樂團公演 聯邦銀認購千張門票
- 屏東撤493人 台東撤25歷坵村民
- 吸毒男星跟小三今被判刑 紅著眼走出法庭
- 霍正奇萌退意 對藝界了無眷戀
- 防亂倒垃圾 斗六清潔隊封路惹議
- 回覆DFS講假話 金管會批蔡搞帝制
- 頭份下公園整修 墊付案通過
- 〈國際現場〉煤價翻漲 澳洲百年煤礦重啟
- 五股國中老欉柚 摘了200多顆
- 三星更新軟體 電池只能充電60%
- 吃多喝多體重狂掉 糖尿病上身
- 天心莫名翻白眼 楊謹華合照驚呆
- 夫任兆豐產險獨董 王儷玲未利益迴避
- 是否歡迎達賴 蔡英文昔積極今低調
- 莫蘭蒂擾中秋 台北文化護照活動延期
- 自由談》廢墟紐約．風雨台灣
標題：恐怖！ 12歲女童 腦中囊腫大如葡萄柚
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email