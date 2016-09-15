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恐怖！ 12歲女童 腦中囊腫大如葡萄柚

2016-09-15  22:40

〔即時新聞／綜合報導〕1名印度的12歲女童在過去2年來經常頭痛、抽搐，甚至出現半身癱瘓的症狀，家人雖帶她四處求醫卻一直沒找出原因，直到日前才被檢測出腦部竟出現因寄生蟲所引發的巨大囊腫，在歷經2.5小時的手術後，取出大小等同葡萄柚般的囊腫才恢復健康。

綜合外媒報導，現年12歲的妮塔（Nita Juggi）從2年前開始就常常頭痛、抽搐，有時甚至會出現半身接近癱瘓的症狀，家人雖帶她四處求醫，卻始終沒檢測出問題在哪，直到約莫2個月前在印度西部的古吉拉特邦（Gujarat），才被當地的一名神經外科醫師檢測出，妮塔的腦部有一個重約675公克，長、寬、高各為12.2、11、9.8公分的巨大囊腫，大小接近一顆葡萄柚，據稱很可能是醫學史上最大的同類囊腫。

報導指出，妮塔家中的衛生環境不佳，可能是因此才感染寄生蟲，進而在腦部引發巨大囊腫，若不及時治療，後果將不堪設想，在家人籌措手術費用後，妮塔歷經2.5小時的漫長手術，終於擺脫長時間困擾她的病症，妮塔在休養兩週出院後也開心地表示，身體康復後，終於可以跟朋友一起玩耍了。

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  • 現年12歲的妮塔從2年前開始就常常頭痛、抽搐，有時甚至會出現半身接近癱瘓的症狀，家人雖帶她四處求醫，卻始終沒檢測出問題在哪。（圖擷自TheSun）

    現年12歲的妮塔從2年前開始就常常頭痛、抽搐，有時甚至會出現半身接近癱瘓的症狀，家人雖帶她四處求醫，卻始終沒檢測出問題在哪。（圖擷自TheSun）

  • 1名印度的12歲女童在過去2年來經常頭痛，甚至出現半身癱瘓的症狀，家人雖帶她四處求醫卻一直沒找出原因，直到日前才被檢測出腦部竟出現因寄生蟲所引發的巨大囊腫。（圖擷自Mirror）

    1名印度的12歲女童在過去2年來經常頭痛，甚至出現半身癱瘓的症狀，家人雖帶她四處求醫卻一直沒找出原因，直到日前才被檢測出腦部竟出現因寄生蟲所引發的巨大囊腫。（圖擷自Mirror）

  • 醫師檢測出，妮塔的腦部有一個重約675公克，長、寬、高各為12.2、11、9.8公分的巨大囊腫，據稱很可能是醫學史上最大的同類囊腫。（圖擷自Mirror）

    醫師檢測出，妮塔的腦部有一個重約675公克，長、寬、高各為12.2、11、9.8公分的巨大囊腫，據稱很可能是醫學史上最大的同類囊腫。（圖擷自Mirror）

  • 妮塔家中的衛生環境不佳，可能是因此才感染寄生蟲，進而在腦部引發巨大囊腫，若不及時治療，後果將不堪設想。（圖擷自TheSun）

    妮塔家中的衛生環境不佳，可能是因此才感染寄生蟲，進而在腦部引發巨大囊腫，若不及時治療，後果將不堪設想。（圖擷自TheSun）

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相關關鍵字： 健康醫療 印度 囊腫 大腫瘤 女童 寄生蟲 巨大腫瘤 腫瘤
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