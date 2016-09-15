受不了小時糗照被上傳 女孩怒告自己爸媽

2016-09-15 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕奧地利一名18歲的女孩，因為自己爸媽不斷將自己幼時的私密照上傳，屢次與爸媽溝通卻不得其果，在忍受不了之下最後居然一狀告上法庭。

根據《每日郵報》報導，女孩表示從2009年她還是個11歲的小女孩起，她的父母就在臉書上大量上傳她的成長照，有些是坐在馬桶上，有些沒穿衣服，總計大約有500張，該女孩認為這些都是她的私人照片，而且是自己的隱私，但卻被迫與她父母的700名朋友分享，讓她痛苦不堪。

該女孩提到，她已經多次而且非常認真的與父母溝通，她的父母卻不予理會，她只好在絕望下走法律途徑，告訴爸媽她是認真的。

女孩的委任律師拉米（Michael Rami）則表示，這項官司的勝訴機會很大，要舉證這些照片對她的當事人生活帶來困擾並不困難，屆時她的父母必須賠償女孩的精神損失與訴訟費用。

該女孩的父親則認為那些照片是他拍的，他理當擁有照片的版權；這項訴訟預計11月開庭。