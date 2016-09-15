全英國最高酒保 顧客點飲料看不到頭

2016-09-15 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕有些人在酒吧點飲料時喜歡面對面吩咐酒保，告知想喝哪類型的調酒。然而在英國的一間酒吧裡卻無法這麼做，因為這家店裡的酒保身高比吧檯高出太多，顧客點飲料時完全看不到他的頭。

綜合外媒報導，英國一位身高6呎8吋（約203公分）的男子戴維（Mark Davey）最近接手了一間位在約克（York）的酒吧。而酒保工作是由戴維親自擔任，但他因為身高太高，遠超過吧台高度，當他立正站直時，點酒顧客就無法看到他的頭。因此戴維在幫顧客點酒、送飲料時，都需要身體往前傾、將頭低下，才能服務客人。

雖然戴維常常需要低頭為客人送酒，然而他對於這樣的酒保工作相當熱愛。他也很喜歡和客人聊天，當客人消遣他過高的身高時，他也不會介意。戴維認為，開酒吧當酒保是一個非常棒的職業，他打算一直做下去。

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