35年來最嚴重乾旱... 南非國家公園殺河馬因應

南非正面臨35年以來最嚴重的乾旱，克魯格國家公園為因應天災，聘請獵人殺害350隻河馬及水牛。（美聯社）

2016-09-15 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕南非正面臨35年以來最嚴重的乾旱，多處主要城市實施限水，當地最大的野生動物國家公園為因應天災，聘請獵人殺害350隻河馬及水牛。

根據《衛報》報導，南非克魯格國家公園（Kruger National Park）發言人費赫拉（Isaac Phaahla）表示，南非乾旱造成動物食物短缺，儘管仍有足夠的水，但避免動物因為飢餓死亡，試圖以人性化的方式射殺350隻河馬及水牛。

克魯格國家公園表示，90年代一場乾旱導致水牛數量減少一半以上，僅剩1萬4000隻左右，河馬的數量則減少至2000隻左右，經過保育人士的努力，現今的水牛數量約有4萬7000隻，河馬約有8000隻。

報導指出，這些被殺害的水牛及河馬的肉將分給週遭貧困村落的村民享用。