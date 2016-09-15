| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

35年來最嚴重乾旱... 南非國家公園殺河馬因應

南非正面臨35年以來最嚴重的乾旱，克魯格國家公園為因應天災，聘請獵人殺害350隻河馬及水牛。（美聯社）

2016-09-15  21:21

〔即時新聞／綜合報導〕南非正面臨35年以來最嚴重的乾旱，多處主要城市實施限水，當地最大的野生動物國家公園為因應天災，聘請獵人殺害350隻河馬及水牛。

根據《衛報》報導，南非克魯格國家公園（Kruger National Park）發言人費赫拉（Isaac Phaahla）表示，南非乾旱造成動物食物短缺，儘管仍有足夠的水，但避免動物因為飢餓死亡，試圖以人性化的方式射殺350隻河馬及水牛。

克魯格國家公園表示，90年代一場乾旱導致水牛數量減少一半以上，僅剩1萬4000隻左右，河馬的數量則減少至2000隻左右，經過保育人士的努力，現今的水牛數量約有4萬7000隻，河馬約有8000隻。

報導指出，這些被殺害的水牛及河馬的肉將分給週遭貧困村落的村民享用。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 乾旱 克魯格國家公園 南非 國家公園 河馬
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：35年來最嚴重乾旱... 南非國家公園殺河馬因應


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.