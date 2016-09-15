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杜特蒂前手下殺手出面指控：法外殺戮1000人

一名杜特蒂殺手集團的成員出面指控，他不但指出杜特蒂曾經以黑幫式手段屠殺罪或政敵，更表示光是他自己就曾與同伴幫杜特蒂殺了約1000人。（路透）

2016-09-15  20:45

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂儘管以鐵腕打擊犯罪出名，但是各式人道組織一直擔憂杜特蒂是以非法方式在屠殺罪犯，甚至為鞏固自己政權殺人，如今真的有一名杜特蒂殺手集團的成員出面指控，他不但指出杜特蒂曾經以黑幫式手段屠殺罪或政敵，更表示光是他自己就曾與同伴幫杜特蒂殺了約1000人，其中有些殺人手法更是殘酷至極。

根據《BBC》報導，57歲的馬圖巴托（Edgar Matobato）今（15）日告訴菲律賓參議院聽證會，他25年來都參與杜特蒂的殺手組織達沃敢死隊（Davao Death Squad），馬圖巴托表示，他們的主要工作是殺死毒犯、強姦犯、搶匪，但是也負責幫杜特蒂清理政敵，他明確指出曾經幫杜特蒂殺害政敵諾古斯（Prospero Nograles）的4名保鑣，以及1名司法部的政府官員。

馬圖巴托也指出，杜特蒂為了報復1993年達沃市大教堂爆炸案，曾下令殺害一整個清真寺的穆斯林；更誇張的是，他們的殺人手法極其殘忍，除了槍殺與絞殺外，還有與黑幫無異的開膛頗腹，餵鱷魚等等。

不過這些指控杜特蒂全部否認，杜特蒂的發言人指出，人權委員會早就在調查杜特蒂被指控的法外殺戮行為，但是每每提不出證據，甚至不能證明達沃敢死隊的存在，而諾古斯的兒子卡洛（Karlo）也跳出來表示「不知道這傢伙在說些甚麼，他可能被人操弄了」，杜特蒂政界的許多盟友更紛紛跳出來說這是要杜特蒂下台的陰謀，並質疑馬圖巴托的可信度。

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  • 57歲的馬圖巴托（Edgar Matobato）今（15）日告訴菲律賓參議院聽證會，他25年來都參與杜特蒂的殺手組織達沃敢死隊（Davao Death Squad）。（路透）

    57歲的馬圖巴托（Edgar Matobato）今（15）日告訴菲律賓參議院聽證會，他25年來都參與杜特蒂的殺手組織達沃敢死隊（Davao Death Squad）。（路透）

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