2016世界自由經濟體排名出爐 港奪冠、台退步8名

台灣在世界經濟自由年度報告中，被評選為全球第23名的自由經濟體。（路透）

2016-09-15 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大智庫佛瑞塞研究所（Fraser Institute）最近公布了2016年的世界經濟自由年度報告，香港再度被評為最自由經濟體。然而台灣卻從去年的15名跌到23名。

佛瑞塞研究所在2016世界經濟自由年度報告中，就各國政府規模、國際貿易自由度資料，來推算出國家的自由經濟年度分數。在報告列出的159個國家中，香港以9.03的高分獲評為2016年度報告中最自由經濟體，第2名則是新加坡（8.71分），其次是紐西蘭（8.35分）。這些被列為前3名自由經濟體的國家，今年排名順位都和去年相同。

然而台灣在今年報告中的表現卻有退步，只拿到7.65分，低於前2年得分，和盧森堡並列全球第23。

台灣在2014年的報告中拿到7.71分，排名為全球18，在2015年報告中拿到7.76分，名次上升到全球第15。