豐田安全氣囊瑕疵 將召回1.4萬輛

2016-09-15 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本豐田汽車宣布，部分車種的副駕駛座因安全氣囊存在著誤啟動的隱憂，將在全球召回1.4萬輛汽車。

根據《共同社》報導，豐田汽車14日宣布，因副駕駛座存在著誤啟動的隱患，將在全球召回1萬4100輛汽車，包含主力混動車（HV）Prius、高檔品牌Lexus的運動型多功能車（SUV）「RX」各款新車型。

報導指出，安全氣囊部分零件在焊接時發生問題，無法封閉高壓氣體，導致安全氣囊在沒有撞擊情況下會自動充氣並鬆脫，增加車上人員受傷的危險。