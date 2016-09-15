明天才上市 蘋果：全球首批iPhone 7 Plus已賣光

蘋果新手機iPhone 7將在明天上市。（美聯社）

2016-09-15 18:43

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果最新iPhone 7系列手機之前進行發表，引來許多果粉討論，而新款手機將在明天上市。然而蘋果今天指出，首批的iPhone 7 Plus已經全被搶購一空。

iPhone 7系列手機雖然在明天才會上市，然而早已開放民眾進行預購。綜合外媒報導，蘋果指出，全球首批的iPhone 7 Plus，不論各顏色和型號都已經被搶購一空，而iPhone 7的曜石黑版本也已經賣完。

蘋果發言人也在聲明中指出，很感謝消費者的耐心等候，蘋果正在努力讓新的手機快速送到顧客手中。