| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
馬勒卡最快明午陸警 暴風圈將涵蓋東北角 國3貨櫃車翻覆 南下車道回堵600公尺
 首頁 > 國際

明天才上市 蘋果：全球首批iPhone 7 Plus已賣光

蘋果新手機iPhone 7將在明天上市。（美聯社）

2016-09-15  18:43

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果最新iPhone 7系列手機之前進行發表，引來許多果粉討論，而新款手機將在明天上市。然而蘋果今天指出，首批的iPhone 7 Plus已經全被搶購一空。

iPhone 7系列手機雖然在明天才會上市，然而早已開放民眾進行預購。綜合外媒報導，蘋果指出，全球首批的iPhone 7 Plus，不論各顏色和型號都已經被搶購一空，而iPhone 7的曜石黑版本也已經賣完。

蘋果發言人也在聲明中指出，很感謝消費者的耐心等候，蘋果正在努力讓新的手機快速送到顧客手中。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： iPhone 7 蘋果（Apple）
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香烤味噌柚子鮭魚丸
美墨辣味烤肉醬
難烤食材這樣烤
烤海鮮小訣竅
轉寄

標題：明天才上市 蘋果：全球首批iPhone 7 Plus已賣光


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月15日‧星期四‧丙申年八月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.