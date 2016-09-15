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美警追捕搶案嫌犯 13歲少年拔BB槍慘遭射殺

2016-09-15  22:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州於週三晚間驚傳1名13歲少年慘遭警方開槍射殺，據警方指出，當時他們是在追緝搶匪，眼見其中一人拔槍才掏槍射擊，但事後證實少年所拿的只是一把BB槍。

綜合外媒報導，俄亥俄州警方昨晚間獲報，有多名持槍嫌犯涉及搶案，警方根據報案者的描述，在一處巷口要與3名嫌疑犯對話時，其中兩人卻突然轉身就跑，警方也立即展開追捕。

據警方指出，其中1人突然從腰帶拔出槍枝，追捕的警員則立刻朝他開了數槍，但事後才發現，該名少年為13歲的金恩（Tyree King），他當時所拿出的只是一把裝配有雷射光的BB槍，當下雖緊急送醫仍宣告不治。目前警方尚未提供進一步的案情，但據傳內部將對此進行調查。

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  • 美國俄亥俄州於週三晚間驚傳1名13歲少年慘遭警方開槍射殺，據警方指出，當時他們是在追緝搶匪，眼見其中一人拔槍才掏槍射擊，但事後證實少年所拿的只是一把BB槍。（美聯社）

    美國俄亥俄州於週三晚間驚傳1名13歲少年慘遭警方開槍射殺，據警方指出，當時他們是在追緝搶匪，眼見其中一人拔槍才掏槍射擊，但事後證實少年所拿的只是一把BB槍。（美聯社）

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相關關鍵字： BB槍 射殺 少年 搶案 槍枝 美國 警察
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