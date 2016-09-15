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最小受害女童才4歲！ 日本兒童色情案創新高

2016-09-15  20:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本警視廳統計，今年1到6月全國兒童色情案件達1023起、受害兒童有781人，這是自2000年開始統計以來，案件與受害人數都創下新高，其中，小學以下的受害者就有77人，最小的受害女童年僅4歲。

日本《共同網》報導，日本今年上半年兒童色情案件達1023起，比去年同期增加192起；受害兒童有781人，去年同期為381人。總數倍增主因是校外教學，帶領的教師在女浴室偷拍裸體被捕等事件，單一事件有多名受害者導致人數增加。

小學以下的受害者有77人，其中有32人被拍攝遭性侵或猥褻時的照片，最小的受害女童年僅4歲。受騙或遭威脅傳送裸照等受害者有239人，中學生就有135人，年紀最小僅9歲。

另外，今年上半年未滿18歲的兒童受虐案件也創下新高，自2011年統計來以，首次超過2萬人，達2萬4511人。比去年同期增加7287人、42.3%。

施虐者多為男性381人，女性147人。因遭受生命危險受到警方保護的兒童也增加399人，達1551人。

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  • 日本兒童色情案創新高，最小的受害女童年僅4歲。圖為兒童示意圖，與本新聞無關。（法新社）

    日本兒童色情案創新高，最小的受害女童年僅4歲。圖為兒童示意圖，與本新聞無關。（法新社）

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