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10歲天才女童會22國語言 只因賣明信片

2016-09-15  18:34

〔即時新聞／綜合報導〕度假勝地峇里島有一名印尼女童近日在網路上被廣泛討論，年僅10歲的她儘管只是負責向遊客兜售明信片，然而她居然就此學了22個國家的語言，讓她不管遇到哪個國家的遊客都能自由溝通，令人嘖嘖稱奇。

根據「羅盤報」（Kompas）報導，這名女童妮普圖（Ni Putu Rista）天賦異稟，平日與家人住在阿貢火山山腳下，有空的時候會到附近的旅遊景點百沙基母廟（Pura Besakih）向外國遊客兜售明信片，以維持家計。

據報導，妮普圖可以說荷蘭、丹麥、匈牙利、波蘭、斯洛伐克、盧森堡、英國、日本、馬其頓、挪威、西班牙、德國、葡萄牙、法國、義大利、俄羅斯、泰國、韓國、羅馬尼亞、斯洛維尼亞及捷克等21個外國語言，加上峇里島當地語言和印尼語，總計可以說22國，23種語言。

這麼多語言中，法語、德語、荷蘭語和英語是她說得最好的，因為這4種語言她幾乎每天都會用到；其他語言即使說的不像前4種這麼好，但是談論事情、兜售明信片或交友都是沒有問題的；而且西班牙語以及日語她也已經越來越熟練。

妮普圖5歲就開始與媽媽兜售明信片，並且開始認識外語，7歲時進步神速的她已經能使用法語、德語、荷蘭語和英語來跟外國人對話了。

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  • 印尼女童妮普圖年僅10歲就會說22國語言，只因為要向外國客人兜售明信片。（圖擷自Kompas）

    印尼女童妮普圖年僅10歲就會說22國語言，只因為要向外國客人兜售明信片。（圖擷自Kompas）

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