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古根漢「18K黃金馬桶」 開放公眾使用

坐落於美國紐約的古根漢美術館有一座18K黃金馬桶，目前開放公眾使用。（圖取自《the new yorker》）

2016-09-15  19:28

〔即時新聞／綜合報導〕坐落於美國紐約的古根漢美術館（Guggenheim Museum）有一座18K黃金馬桶，目前開放進館參觀的遊客使用，遊客不僅可欣賞它，還可按照自己的意願使用這個功能齊全的黃金馬桶。

綜合外媒報導，義大利知名當代藝術家卡泰蘭（Maurizio Cattelan）作品多具挑釁意味，他在2012年宣布退休，5年後重返藝壇即有驚人之舉，在古根漢的公共廁所設計打造一座黃金馬桶「America」。

黃金馬桶功能齊全，開放購票進館參觀的遊客任意使用。卡泰蘭表示，「不管你吃什麼，100、200美元（約3100、6300台幣）的午餐或2美元（約63台幣）的熱狗，結果都是一樣的，廁所」。

館方表示，黃金馬桶提醒人們不可避免的現實─「我們的共同人性」，參觀者被允許，以前所未有地親密姿態，單獨、私下接觸這件特殊藝術品。

館方也將會改變傳統清潔方式，每15分種用不含特殊香料獲氧化劑的特殊濕巾清潔黃金馬桶，確保顏色不會改變。

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