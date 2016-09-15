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峇里島快艇爆炸3死20傷 多為外國遊客

印尼峇里島一艘快艇驚傳爆炸，至少造成3死、20人受傷，死者為德國籍、荷蘭籍及印尼籍。（路透）

2016-09-15  18:07

〔即時新聞／綜合報導〕印尼觀光勝地峇里島一艘快艇驚傳爆炸，至少造成3死、20人受傷，死者為德國籍、荷蘭籍及印尼籍。

綜合外媒報導，印尼一艘從峇里島至龍目島（Lambok）的快艇在當地時間今日早上9點25分左右（台灣時間10點25分）啟航，不久後發生爆炸，當時船上載有35名來自多國的遊客，其中包含德國、英國、葡萄牙、澳洲、南韓及荷蘭等，此舉爆炸導致至少3人死亡、20人受傷，死者國籍為德國、荷蘭及印尼。

當地警方發言人表示，目前尚未清楚爆炸原因，警方仍在調查爆炸原因，並將船上4名員工帶回警局詢問，不過發言人指出，可能和燃料箱裡的電池有關。

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