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烏坎村採訪遭公安摑掌 《明報》怒批：打壓新聞自由

香港多家媒體派出記者採訪中國烏坎村暴動，但記者們卻慘遭公安暴力對待、打巴掌，最後還被強迫返港。圖為香港人士聲援烏坎村的場景。（路透）

2016-09-15  18:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省陸豐市警方13日調派上千名警力，鎮壓並逮捕聲援前村民委員會主任林祖戀的烏坎村村民。香港多家媒體前往當地報導，卻遭公安暴力對待、摑掌，《明報》今日發表聲明批，粗暴打壓新聞自由。

綜合外媒報導，林祖戀遭中國當局以受賄等3項罪名起訴，烏坎村民眾對此相當不滿，紛紛上街聲援林祖戀，卻在13日被大批警力鎮壓並逮捕，手段相當粗暴，釀成多人受傷，引發外界關注，香港多家媒體更前往當地報導，不料卻遭公安暴力對待、摑掌，甚至被要求簽下不再前往當地「違規採訪」及不以署名報導當地情況的「保證書」。

受害記者所屬的媒體《明報》今日發表聲明譴責，「記者前往當地採訪是本著追求真相的負責精神」，並怒批公安作法是在粗暴打壓新聞自由、嚴重危害記者的人身安全。

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