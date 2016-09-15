西班牙火車司機拒絕超時工作 109名乘客被丟包

2016-09-15 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕火車司機超時工作的情況，似乎在各國都會出現，西班牙一名列車駕駛就因為不滿被要求額外加班，硬生生將載有109名旅客的火車停在半路上後，宣佈「我的班次已經結束了」，讓乘客當場傻眼。

據《每日電訊報》報導，這輛列車於當地時間週二晚上7時，從西班牙北部的桑坦德市（Santander）出發，目的地為首都馬德里（Madrid），結果在晚間9時15分停在奧索爾諾（osorno）之後，司機決定當場罷工。

現場109名乘客最先被告知是因為技術問題，火車才會暫停行駛，但過了15分鐘之後，司機終於向他們表示，自己的工作時間已到，所以不會再回到駕駛座上。有些旅客見狀選擇到附近轉搭公車；不過大多數的乘客都等到深夜11時30分，才坐到鐵路公司提供的接駁車。

西班牙國家鐵路公司強調，這是罕見的狀況，一般來說司機要罷工前必須提前通知，公司才能事先準備好替代駕駛員。不過當地鐵路工人工會發言人指出，過去也曾發生司機半路罷工的案件，但替代駕駛的方案一直沒有準備好，可以說司機超時工作的情況始終都沒有改善。